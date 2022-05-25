HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu

Son dakika: Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu

25.05.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yunanistan, İran bandıralı petrol taşıyan bir gemiye el koydu. ABD'nin talebiyle el konulan gemi nedeniyle Yunanistan-İran arasında gerilim yaşandı. Tahran yönetimi, İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a "korsanlık" suçlamasından bulundu.

Son dakika: Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu

Son dakika haberi... İran, Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir geminin Yunan hükümeti tarafından alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurdu.

YUNANİSTAN EL KOYDU

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İran bayraklı bir gemi Yunanistan hükümeti tarafından bu ülkenin kıyılarında alıkonuldu. Mahkeme kararı ve ABD'nin koordinasyonuyla geminin yüküne de el konuldu. Mürettebat ve kendisinin güvenliğini sağlamak için Yunanistan kıyılarına sığınan gemiye ne yazık ki herhangi bir yardım sağlanmadı." ifadelerine yer verildi.

"BU AÇIK BİR KORSANLIK ÖRNEĞİDİR"

Geminin taşıdığı petrolün askeri görevliler tarafından tahliye edildiği ifade edilerek, "Bu açık bir korsanlık örneğidir." denildi.

Açıklamada, Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısında bulunuldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdilerÇin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdiler
Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...
Soylu, 'Tekmil veriyorum' deyip duyurdu!Soylu, 'Tekmil veriyorum' deyip duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
İran Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.