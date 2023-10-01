SON DAKİKA | Ali Yerlikaya'dan Ankara'daki saldırıya ilişkin dikkat çeken mesajlar: 'Hepsinin üstesinden geleceğiz'

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki saldırıya ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında suç çeteleri vurgusu yapması dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satırbaşları;

Kahraman polisimizin sezgisiyle teröristler araçtan iner inmez silahla mukavemette bulunmuş, biri kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuştur.

Yaralı polislerin tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Bu olayı tüm detaylarıyla inceleme ve adli soruşturma başlatıldı. Detaylara ulaşıldıkça bilgileri sizlerle paylaşacağız.

SUÇ ÇETELERİ VURGUSU

Göreceksiniz devletimizin kararlılığıyla bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin zehir tacirlerinin hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz dirayetimiz kararlılığımız üstesinden gelecektir. Hiç birinin şüphesi olmasın.

SOSYAL MEDYA MESAJI

Bu saldırı girişimi olduğu andan hemen sonra yayın yasağı getirildi. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlar var. Bunlarla ilgili de gereken yapılacaktır.

Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu noktada görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler.

Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık.