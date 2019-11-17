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Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kocaeli'de sosyal medyada yayınladığı videoyla Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan iş insanı M.A., yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan iş insanı M.A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfretti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan M.A., dün sabah adliyeye sevk edildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla M.A., dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başiskele ilçesinde ikamet eden M.A.’nın kendi Facebook hesabında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici şekilde sözler sarf etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; şüpheli 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle Kocaeli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüpheliye isnat edilen eylem TCK 216/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiş, yasada öngörülen ceza miktarı itibariyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında kaldığı düşüncesiyle şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihinde yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

TUTUKLANDI

M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

(DHA)

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