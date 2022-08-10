SON DAKİKA | Aralarında İstanbul da var! AFAD'dan 5 il için turuncu uyarı

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji yaptığı açıklamada gök gürültülü sağanak yağışların, çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğini belirtti.

AFAD'DAN UYARI

Meteorolojinin açıklamasının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji, bu illerimizi (İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya) yarın için TURUNCU kodla uyarıyor! Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."

????İstanbul (Anadolu Yakası)

????Kocaeli

????Zonguldak

????Düzce

????Sakarya@meteoroloji_twi bu illerimizi yarın (11 Ağustos) için TURUNCU kodla uyarıyor!



Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. ⛈⚡️????



Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. pic.twitter.com/Pt4e1zSX9V — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2022

BİR UYARI DA VALİ YERLİKAYA'DAN

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular,Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

????Sevgili İstanbullular,



Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,

Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor



Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım



????????https://t.co/ZfcEtct4bL pic.twitter.com/vh8HEzMAU9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2022



