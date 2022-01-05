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  4. Son Dakika: Arama yapılan araçtan çıktı! 6'ncı yüzyıla ait tarihi mezar steli bulundu

Son Dakika: Arama yapılan araçtan çıktı! 6'ncı yüzyıla ait tarihi mezar steli bulundu

05.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

Son Dakika: Arama yapılan araçtan çıktı! 6'ncı yüzyıla ait tarihi mezar steli bulundu

Son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

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Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

DHA

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