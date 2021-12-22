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Önce kız arkadaşını katletti ardından aracında intihar etti

22.12.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın (40), aynı silahla başına ateş etti.

Önce kız arkadaşını katletti ardından aracında intihar etti

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı.

EVİN BAHÇESİNDE KIS ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

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Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Muğla
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