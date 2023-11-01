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  4. SON DAKİKA | AYM kararına rağmen tahliye edilmemişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması

SON DAKİKA | AYM kararına rağmen tahliye edilmemişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması

01.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç, "Yargı sürecini bekleyeceğiz, karara saygı duyacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | AYM kararına rağmen tahliye edilmemişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması

Son dakika: Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin ihlal kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Söz konusu kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Mahkemenin Can Atalay kararını ile ilgili yargı sürecini bekleyeceğiz, karara saygı duyacağız. Mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu hukuk devletine zarar verir. Hukuk devletini korumak herkesin vazifesidir. Yasamanın da yargının da yürütmenin de vazifesidir. Dolayısıyla hukuk devletini zedeleyecek herhangi bir yorumdan anayasayı zedeleyecek herhangi bir yorumdan anayasanın maddelerini ilga edecek herhangi bir yorumdan kaçınmak gerekir. Bu anayasa, Anayasa Mahkemesi’ni de bağlar Yargıtay’ı da bağlar.

Hep beraber Yargıtay’ın vereceği karara bakacağız. Yargının vereceği kararda bizim bir açıklama yapmamız mümkün değil. Şu anda görülen dava lehte aleyhte görüşler var. Bu anlamda hepimiz süreci izleyeceğiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım eğer bu anayasa yürürlükteyse anayasanın maddelerini o tarafa bu tarafa çekmeyelim. Bu anayasa yeni uygulanmıyor. 83. Madde yeni icat edilmedi. 1 fıkrayı okuyup diğer fıkraları yok saymak bir kere anayasa hukuku açısından uygun olmaz hep beraber süreci bekleyelim."


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