Son dakika | Bahçeli ilk toplantıda esip gürledi! Ayşe Ateş, Özgür Özel, Halk TV... "Ayağınızı denk alın" dedi, "şahsı çürük" diye yüklendi

Son dakika haberi: TBMM açıldı, grup toplantıları başladı. İlk grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. İsrail'in katliamlarına sert tepki gösteren Bahçeli konuşmasının sonlarına doğru adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin konuşurken Özgür Özel, Halk TV ve isim vermeden Saniye Ateş'i sert sözlerle hedef aldı.

"SAVAŞ ÇIKACAĞI KADAR ÇIKTI"

Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit dirimiz yiğit direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

Bölgesel savaş çıkmıştır.Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış, haydut devlet örneğinin son sürümüdür. Netanyahu ise nefret dehlizinde katlettiği masum bedellerin üzerine basa basa ikbal ve ikmal kaygısını telafi çabasına girmiştir. Savaşın bir konsept dahilinde ve stratejik olarak yaygınlaştırılmasının sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmakta ve yanlış hesap içerisindedir.

İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın ölümleri iç içe geçen ve birbirleriyle bağ ve bağlantılı olan vahim olaylardan bazılarıdır.

BMGK yapısı reforme edilmeli. Gecikmesi sancılı gelişmelere sebep olacak.

"TİMSAH GÖZYAŞLARIYLA SABRIMIZI SINAYANLAR ÖNCE AYNAYA BAKACAK!"

Bir cinayet davası nedeniyle dava arkadaşlarımızı, partimizi şerefsizce suçlamaya kalkmışlardır. Bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, bir kısım karanlık TV kanalları ayaküstü mahkeme kurmuşlar, partimizi, dava arkadaşlarımızı yargılamaya tevessül etmişlerdir. Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacak!

"NE ÜLKÜ OCAKLARI'NI NE MHP'Yİ ÇİĞNETMEM!"

MHP, ikincisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip ediyor. Çok söze gerek yok. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne MHP'yi çiğnetmem! Çiğnerim diyen varsa alayını birden heyecanla beklerim!

ÖZGÜR ÖZEL VE SANİYE ATEŞ'E SERT SÖZLER

Özgür Özel, sana diyorum: İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin! Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar, koparırız! Mahkeme kararı açıklamadan hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaktır. Camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir.

HALK TV VE CHP'Yİ HEDEF ALDI

Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın! 4 soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız!

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ "BAHÇELİ'YE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Sinan Ateş cinayeti davasının dünkü duruşması sırasında, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş Sözcü TV'ye konuşurken şunları söylemişti:

"Eğer bu adalet sağlanmazsa o kadar canlara kıyılacak ki o kadar canlar gidecek ki... O kadar azacaklar, kuduracaklar, nasıl olsa kurtarılıyorlar. Bunlara ne söz verildi? Siz yapın biz sizi kurtaracağız dediler. Para ile cana kıyılır mı? Çok şey söylemek istiyorum ama... Devlet Bahçeli başta olmak üzere asla hakkımı helal etmiyorum, saygı da duymuyorum ona, sayın da demiyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır