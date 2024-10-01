Son dakika | Bahçeli ilk toplantıda esip gürledi! Ayşe Ateş, Özgür Özel, Halk TV... "Ayağınızı denk alın" dedi, "şahsı çürük" diye yüklendi

Son dakika haberi: TBMM açıldı, grup toplantıları başladı. İlk grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. İsrail'in katliamlarına sert tepki gösteren Bahçeli konuşmasının sonlarına doğru adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin konuşurken Özgür Özel, Halk TV ve isim vermeden Saniye Ateş'i sert sözlerle hedef aldı.
Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit dirimiz yiğit direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.
Bölgesel savaş çıkmıştır.Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış, haydut devlet örneğinin son sürümüdür. Netanyahu ise nefret dehlizinde katlettiği masum bedellerin üzerine basa basa ikbal ve ikmal kaygısını telafi çabasına girmiştir. Savaşın bir konsept dahilinde ve stratejik olarak yaygınlaştırılmasının sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmakta ve yanlış hesap içerisindedir.
İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın ölümleri iç içe geçen ve birbirleriyle bağ ve bağlantılı olan vahim olaylardan bazılarıdır.
Sinan Ateş cinayeti davasının dünkü duruşması sırasında, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş Sözcü TV'ye konuşurken şunları söylemişti:
"Eğer bu adalet sağlanmazsa o kadar canlara kıyılacak ki o kadar canlar gidecek ki... O kadar azacaklar, kuduracaklar, nasıl olsa kurtarılıyorlar. Bunlara ne söz verildi? Siz yapın biz sizi kurtaracağız dediler. Para ile cana kıyılır mı? Çok şey söylemek istiyorum ama... Devlet Bahçeli başta olmak üzere asla hakkımı helal etmiyorum, saygı da duymuyorum ona, sayın da demiyorum."