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  4. Son Dakika: Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

08.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor. Ortada somut bir delil yok" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk LGS Liselere Geçiş Sınavı
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