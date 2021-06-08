Son Dakika: Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor. Ortada somut bir delil yok" diye konuştu.



