Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Terör saldırılarının failleri tespit edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araca ve İstanbul'da TÜGVA vakfına düzenlenen terör saldırının faillerinin tespit edildiğini duyurdu. Soylu ayrıca, son günlerde büyük tepkilere yol açan göçmen konusunda da önemli mesajlar verdi.

"FAİLLER TESPİT EDİLDİ"

Soylu açıklamasında, "Bursa ve İstanbul'daki saldırılarının faillerini tespit ettik. terör örgütüne taşeronluk yapan 2 örgütle bağlantılılar." diyerek, "Bursa’daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul’daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR"

Türkiye'nin muhalefeti yine milletimizi tahrik etmek için uğraşıyor. Göçmen meselesini siyaset haline getiriyorlar. Yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

"SINIRDA 2 MİLYON AFGAN VAR"

İran sınırında 2 milyon Afgan var. Bunlar uzun süredir orada. Bizim operasyonlarımıza itiraz edenlerle göçmenlere itiraz edenler aynı. Hem operasyonları yapmayın, güvenliği sağlamayın hem de içeriye kaçak göç girişini bir şekilde engelleyin. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

"10 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKARDI"

Van'da 230 kilometrenin ötesinde bir sınır duvarımız kaldı. Bunlar da zor şartlarda yapılıyor. İran'daki 2 milyonun gelmemesi için uğraşıyoruz. Eğer bu tedbirleri almasaydık bugün Türkiye'deki düzensiz göçmen sayısı 10 milyonun üstüne çıkardı.

