Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Terör saldırılarının failleri tespit edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araca ve İstanbul'da TÜGVA vakfına düzenlenen terör saldırının faillerinin tespit edildiğini duyurdu. Soylu ayrıca, son günlerde büyük tepkilere yol açan göçmen konusunda da önemli mesajlar verdi.
Soylu açıklamasında, "Bursa ve İstanbul'daki saldırılarının faillerini tespit ettik. terör örgütüne taşeronluk yapan 2 örgütle bağlantılılar." diyerek, "Bursa’daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul’daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin muhalefeti yine milletimizi tahrik etmek için uğraşıyor. Göçmen meselesini siyaset haline getiriyorlar. Yabancı düşmanlığı yapıyorlar.
İran sınırında 2 milyon Afgan var. Bunlar uzun süredir orada. Bizim operasyonlarımıza itiraz edenlerle göçmenlere itiraz edenler aynı. Hem operasyonları yapmayın, güvenliği sağlamayın hem de içeriye kaçak göç girişini bir şekilde engelleyin. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.
Van'da 230 kilometrenin ötesinde bir sınır duvarımız kaldı. Bunlar da zor şartlarda yapılıyor. İran'daki 2 milyonun gelmemesi için uğraşıyoruz. Eğer bu tedbirleri almasaydık bugün Türkiye'deki düzensiz göçmen sayısı 10 milyonun üstüne çıkardı.
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