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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

27.07.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA NEFES ALDIRMAMAKTA KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya açıklamasında "50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız." dedi.

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göçmen Ali Yerlikaya

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