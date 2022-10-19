HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

19.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, "01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır" denildi. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ise merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

Son dakika haberi... Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

GG

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

  • Eski ehliyet belgesi

  • Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

  • 1 adet biyometrik fotoğraf,

  • Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

  • Kan grubunu belirleyen belge.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırmaSon anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma
Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ehliyet

En Çok Okunan Haberler

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

İlginizi Çekebilir

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.