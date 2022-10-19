Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

Son dakika haberi... Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.