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  4. SON DAKİKA | Bayram tatilinin son gününde yollarda son durum! Geri dönüş trafiği...

SON DAKİKA | Bayram tatilinin son gününde yollarda son durum! Geri dönüş trafiği...

02.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 9 günlük bayram tatilinin son gününde yollardaki geri dönüş yoğunluğu devam ediyor. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş trafiği sürerken, muhtemel olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve Karayolları ekipleri görev yapıyor.

Son dakika: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başladı. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören, Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş trafiği dün başladı.

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BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Dünden bu yana akıcı bir şekilde trafik yoğunluğunun yaşandığı Bolu geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikte aksamalar meydana geliyor.

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EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Trafik akışında meydana gelen ve muhtemel olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve Karayolları ekipleri görev yapıyor.

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(İHA)

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