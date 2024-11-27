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Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti: Yerine geçen isim belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 15:11
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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti: Yerine geçen isim belli oldu

Son dakika! Beşiktaş'ta dün gece başlayan hareketlilik bugün de devam etti. İstifalar en üst noktaya ulaştı ve Başkan Hasan Arat da istifa etti.

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YERİNE HÜSEYİN YÜCEL GETİRİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arat'ın yerine Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Açıklamada ayrıca; Profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine karar verildi.

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

  • Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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