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Son dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek: AB üyeliği arzusunu...

10.07.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliğiyle ilgili ses getiren açıklamasına bir destek daha geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek: AB üyeliği arzusunu...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO ziyareti için Lİtvanya'ya hareket etmeden önce kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’yi AB kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama yanı zamanda Vilnius’ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye’nin AB’de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE DESTEKLER

Bu açıklamanın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma isteğini destekliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB ile ilgili açıklamalarına bir destek de ABD'den geldi. Beyaz Saray, "Türkiye'nin AB üyelik arzusunu destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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