SON DAKİKA: Bursa ve Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi, Marmara'daki depremin büyüklüğü açıklandı

Son dakika deprem haberi: Bursa'da deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 08.28'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, merkez üssü Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: MARMARA'DA DEPREM! BURSA VE BALIKESİR SALLANDI

AFAD'a göre deprem Marmara Denizi'nde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.9 olan sarsıntının derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi. Bursa, Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı.





