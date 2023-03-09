HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Bursa ve Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi, Marmara'daki depremin büyüklüğü açıklandı

SON DAKİKA: Bursa ve Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi, Marmara'daki depremin büyüklüğü açıklandı

09.03.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 08.28'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtilirken, AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

SON DAKİKA: Bursa ve Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi, Marmara'daki depremin büyüklüğü açıklandı

Son dakika deprem haberi: Bursa'da deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 08.28'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, merkez üssü Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: MARMARA'DA DEPREM! BURSA VE BALIKESİR SALLANDI

AFAD'a göre deprem Marmara Denizi'nde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.9 olan sarsıntının derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi. Bursa, Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı.

gfdgdgh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saplantılı aşık Kadınlar Günü'nde eski sevgilisini katletti!Saplantılı aşık Kadınlar Günü'nde eski sevgilisini katletti!
Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...
Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacakGözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa İstanbul son dakika

En Çok Okunan Haberler

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.