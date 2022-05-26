HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Gereğini yaparız

SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Gereğini yaparız

26.05.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyonuyla ilgili olarak "Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız" dedi.

SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Gereğini yaparız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik yeni bir operasyon sinyalini vermişti. Konunun bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız" açıklamasını yaptı.

15 YIL SONRA BİR İLK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 yılın ardından gerçekleşen ziyaretle ilgili Türkiye dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

NET MESAJ! GEREĞİNİ YAPARIZ

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak blöf yapmadıklarını, Atina yönetiminin uymazsa işi ileri götüreceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyonuyla ilgili olarak "Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanelerde maske zorunlu mu?Hastanelerde maske zorunlu mu?
Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldıSokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılarKılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar
Anahtar Kelimeler:
suriye Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.