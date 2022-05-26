SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Gereğini yaparız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik yeni bir operasyon sinyalini vermişti. Konunun bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız" açıklamasını yaptı.

15 YIL SONRA BİR İLK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 yılın ardından gerçekleşen ziyaretle ilgili Türkiye dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NET MESAJ! GEREĞİNİ YAPARIZ

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak blöf yapmadıklarını, Atina yönetiminin uymazsa işi ileri götüreceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyonuyla ilgili olarak "Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız" dedi.



