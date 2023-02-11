Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ağır hasara yol açtığı Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans da yıkılmıştı. Rezidansın fotoğraflarının inşaatı yapan şirket tarafından 2013'te 'Cennetten bir kare' diye sosyal medyadan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Rezidansın enkazındakileri kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

