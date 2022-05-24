HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bir kaçış planını ifşa edeceğim'

SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bir kaçış planını ifşa edeceğim'

24.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, toplantıya şehit düşen askerlere rahmet dileyerek başladı. "Hem ekonomik hem sosyal buhranla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, devlet içinde çürüme olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu ayrıca saat 22:00'yi işaret ederek, "Kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dedi.

Son dakika haberi: Hükümete eleştirilerini sıralarken 'İlk kez ekonomik buhran içinde alt gelir gruplarından kaynak alıp üst gelire veren politikalara tanık oluyorum.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, insanların pazara çıkamadığını söylerken örneklerini sıraladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam geleceğini iddia etti.

'SİZİN GÖZLERİNİZE DE BAKTIK BOYUNUZA DA BAKTIK YÖNETEMİYORSUNUZ'

'Bir ülke bilgiyle birikimle yönetilir. Devlette liyakat sistemi varsa daha sağlıklı bir yönetim inşa etmiş olursunuz. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Eleştiri geldiğinde 'Gözlerimize bakın diyorlar.' Biz sizin gözlerinize de baktık endamınıza da baktık. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz.

'SOSYAL BUHRANLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bu ülkede ilk defa ekonomik kriz olmuyor. Siz bu krizi yönetemiyorsunuz. Bu buhrandan nasıl çıkarız arayışı içine girmiyorsunuz. 2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun ne kadar farkındalar emin olun bilmiyorum.'

kemalo

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİYE: 'CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR?'

Parantez açalım acaba Devlet Bahçeli cebinde Türk lirası mı taşıyor, dolar mı taşıyor? Türk lirasının bu kadar değersizleştiği dönemde Bahçeli hala iktidara sahip çıkıyorsa burada sorun var demektir.

Bahçeli: NATO'dan ayrılmak alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır - Politika - Ankara -

'TEMMUZ VEYA AĞUSTOS'TA ELEKTRİĞE ZAM GELECEK'

Bundan sonra zamlar devam edecek. Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Ticarethanelere gelecek. Önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek. Biz 84 milyon insanın hakkını savunuyoruz.'

'SAAT 22:00'Yİ İŞARET ETTİ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim.' diyerek mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: DEAŞ'lı canlı bomba yakalandıSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Freni patlayan kamyon faciaya neden oldu! Kaza anı kameraya yansıdıFreni patlayan kamyon faciaya neden oldu! Kaza anı kameraya yansıdı
Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!
Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldıDüğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.