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  4. Son Dakika: Çilem Doğan hakkında son karar! 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Son Dakika: Çilem Doğan hakkında son karar! 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

05.01.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'da kendisine şiddet uygulayıp, fuhşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u (33) öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın (30) Yargıtay'a itirazı reddedildi. Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik" dedi.

Son Dakika: Çilem Doğan hakkında son karar! 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

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Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay'a gönderildi.

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5 YIL SONRA YARGITAY'DAN ONAY

5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın onayı sonrası Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Yargıtay, Doğan'ın itirazını reddetti. Böylece Doğan'ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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