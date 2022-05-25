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  4. SON DAKİKA: Dehşet saçtı... Afganistan uyruklu kişi önce eşini bıçakladı sonra 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu balkondan atarak öldürdü!

SON DAKİKA: Dehşet saçtı... Afganistan uyruklu kişi önce eşini bıçakladı sonra 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu balkondan atarak öldürdü!

25.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Aksaray'da korkunç bir olay yaşandı. Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra kendisi de balkondan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi devam ederken mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü" dedi. İşte kan donduran haberin detayları...

SON DAKİKA: Dehşet saçtı... Afganistan uyruklu kişi önce eşini bıçakladı sonra 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu balkondan atarak öldürdü!

Son dakika haberi: Korkunç olay, Aksaray'da meydana geldi. Afganistan uyruklu bir baba, 26 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı, daha sonra da 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını balkondan attı. Eşi ve çocuklarını öldüren baba kendisini de balkondan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

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EŞİNİ BIÇAKLADI, ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARI ATMIŞ, SONRA KENDİ DE ATLAMIŞ"

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

AA-20220525-27966546-27966545-AKSARAYDA_BIR_KISI_ESINI_BICAKLA_COCUKLARINI_DA_BALKONDAN_ATARAK_OLDURDU

Kahvehane işletmecisi Mustafa Kargın

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray Afganistan
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