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Son Dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! (2009 yılındaki sınavlarda usulsüzlük)

30.11.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sabah saatlerin çok sayıda ilde FETÖ operasyon için düğmeye basıldı. Ankara ve İstanbul merkezli operasyonlarda 134 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Son Dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! (2009 yılındaki sınavlarda usulsüzlük)

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ANKARA MERKEZLİ 38 İLDE DE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.

2009 YILINDAKİ SINAVLARDA USULSÜZLÜK

Öte yandan Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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