HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 64 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

64 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

23.11.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 101 şüpheliden 53'ü yakalandı.

64 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemleri sonucunda, 4’ü Deniz, 5’i Kara, 37’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 15’i muvazzaf 47 asker ile 65’i 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 112 şüphelinin yakalanması kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu belirtildi.

Ayrıca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019’dan bugüne kadar düzenlenen 22 ayrı operasyonda 3 bin 338 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1481’nin tutuklandığı, 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı ifade edildi.

ANKARA MERKEZLİ 42 İLDE OPERASYON

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyelerinin ifadeleri sonucu, bazı şüphelilerin örgüt üyesi askeri personelden sorumlu "mahrem imam" oldukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
500-600 metreden gördüm, geldi vurdu500-600 metreden gördüm, geldi vurdu
Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Gaziantep FK'dan Suat Arslanboğa'ya kırmızı kart tepkisi

Gaziantep FK'dan Suat Arslanboğa'ya kırmızı kart tepkisi

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.