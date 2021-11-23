64 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemleri sonucunda, 4’ü Deniz, 5’i Kara, 37’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 15’i muvazzaf 47 asker ile 65’i 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 112 şüphelinin yakalanması kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu belirtildi.

Ayrıca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019’dan bugüne kadar düzenlenen 22 ayrı operasyonda 3 bin 338 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1481’nin tutuklandığı, 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı ifade edildi.

ANKARA MERKEZLİ 42 İLDE OPERASYON

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyelerinin ifadeleri sonucu, bazı şüphelilerin örgüt üyesi askeri personelden sorumlu "mahrem imam" oldukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(AA)

