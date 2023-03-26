Son dakika | HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sonrası Bahçeli suskunluğunu bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son günlerin en sık konuşulan partilerinde HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Bahçeli Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.
"HÜDA PAR'IN HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞI OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTIR"
Bahçeli'nin açıklamalarında yer alan ifadeler şu şekilde:
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Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.
- Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla ’emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir’ görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.
"HDP'NİN PKK'YI KINADIĞINA KİMSE TANIK OLMADI AMA..."
- HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: ZALİMLERİN PARAVAN CUMHURBAŞKANI ADAYI
- Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır.