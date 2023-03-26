HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sonrası Bahçeli suskunluğunu bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

Son dakika | HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sonrası Bahçeli suskunluğunu bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

26.03.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'nın genişlemesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez yorumda bulundu. HÜDA PAR üzerinden yürütülen tartışmalarda MHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, "Sanal tartışmalar, maksatlı polemikleri dikkatle takip ediyoruz" mesajını verdi. "HÜDA PAR terörü tümden reddetmiştir" diyen Bahçeli açıklamasında ayrıca "Hizbullah terör örgütünün nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur" ifadelerini kullandı.

Son dakika | HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sonrası Bahçeli suskunluğunu bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son günlerin en sık konuşulan partilerinde HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Bahçeli Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.

"HÜDA PAR'IN HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞI OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarında yer alan ifadeler şu şekilde:

  • Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

  • Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla ’emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir’ görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.

"HDP'NİN PKK'YI KINADIĞINA KİMSE TANIK OLMADI AMA..."

  • HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: ZALİMLERİN PARAVAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

  • Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aileden itiraz geldi! MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşıp gelin"Aileden itiraz geldi! MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşıp gelin"
Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’
Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.