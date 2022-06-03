SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı adaylığı için 'Meral Akşener' sürprizi! Flaş iddia: Aday olmak istiyor

Son dakika: 2023 seçimleri için geri sayım sürüyor. Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha erken bir tarihe de çekilebileceği, bir erken seçim ihtimalinin de mümkün olduğu kulislerde konuşulmaya devam ediyor. 6'lı muhalefet masası her fırsatta seçim çağrısını yinelerken, iktidar kanadı Haziran aynı işaret ediyor.

KILIÇDAROĞLU: "ADAYLIK İÇİN HAZIRIM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise belirsizlik devam ediyor. Özellikle muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için pek çok isim ortaya atıldı. Bu isimler arasında şu ana kadar ise ön plana çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Özellikle CHP kanadı 'adayımız Kılıçdaroğlu' derken CHP lideri de 'hazırım' mesajı veriyor.

SON DAKİKA | SÜRPRİZ 'MERAL AKŞENER' İDDİASI

Kulisler ise bugün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce "Başbakan olacağım" çıkışıyla dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olması için harekete geçildiği iddia edildi.

"MERAL AKŞENER ADAY OLMAK İSTİYOR"

Milliyet Gazetesinden Zafer Şahin, İYİ Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerine kendi isminin öne çıkması gerektiğini düşündüğünü iddia etti.

Akşener'in adaylığının 'kulaktan kulağa yayıldığını' iddia eden Şahin, her partinin kendi adayını çıkarmasına sıcak bakmayan İYİ Parti liderinin ortak aday olmak istediğini belirtti.

CHP, ADAYINI RESMEN AÇIKLAYACAK

Öte yandan önümüzdeki günlerde CHP’nin 81 il başkanı ve belediye başkanlarının “Adayımız Kılıçdaroğlu” diye açıklama yapacağı da konuşuluyor.

