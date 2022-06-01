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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu! Yanıtlar geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu! Yanıtlar geldi

01.06.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmayla ilgili sözlerini hatırlatıp, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Erdoğan, "Kesin, kati, net cevap bekliyorum" demişti. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorularına yanıt geldi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu! Yanıtlar geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Erdoğan'ın sorduğu sorulara yanıt verdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu saat 23.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularının olduğunu ve kendisinin de yanıt beklediğini ifade etti.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

1. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

Cevap: Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlere petrol kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara da lanet olsun.

2. Türkiye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

Cevap: Türkiye Cumhuriyet Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasi saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemizi yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız.

3. İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

Cevap: NATO Türkiye'ye gereklidir. NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten talep edilenler de doğrudur. Ancaz biz biliriz ki, diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak, ucuz bir iç reklam malzemesine, dış ilişkileri kurban ediyorsun.

4. Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

Cevap: Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkardım geri çektim, "Biden beni keşke arasa" diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa, işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz.

5. Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadağı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

Cevap: Bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batı'da enflasyon ortalama yüzde 7, savaş halindeki Rusya'da yüzde 17.8, Ukrayna'da yüzde 16.4 iken, bizim ülkemizde senden dolayı bu oran yüzde 157'dir. Yalanların da bir yere kadar, halkımızın zekasına hakaret etmeyi bırak.

6. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

Cevap: Paravan vakıflar, 5'li çeteler, paramiliter yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejiminin çıkarınadır. Aparatlarının hepsinin canına okuyacağız.

7. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

Cevap: Doğruları söylemiyorsun. Ya ispat et ya da özür dile.

8. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

Cevap: Popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın. "Asil evlat" falan... Sana bu laflar büyük gelir. Büyük lokma ye ama bu büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına yakışmıyor bunlar.

9. Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

Cevap: Her türlü karanlık çevrelerle anılan senin için, iddialı bir soru olmuş bu. Bizde suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz.

10. Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Cevap: Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!

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