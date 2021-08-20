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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

20.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'da hâla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz" dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen olduğunu belirtti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE 1,5 MİLYON GÖÇMEN GELDİ" İDDİASI

Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.

Türkiye'de şu anda, emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.

TALİBAN'LA GÖRÜŞME

Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Recep Tayyip Erdoğan Taliban
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
300 bin afganlıyı alırken neden REFERANDUM yapılmadı? Bu işler halka danışılmalı, sonuçta onlarla kucak kucağa yaşayacak olan HALK.
Seçimde oy kullanacaklar mı? :)
Rusya Görüşüyor.. AB SÖZCÜSÜ " Görüşmeye mecburuz" diyor ABD zaten görüşüyor.. Afgan Halkına ve Devletine Bu Ülkelerin hepsinden daha yakınız. elbette Bizde görüşeceğiz

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