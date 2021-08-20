Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE 1,5 MİLYON GÖÇMEN GELDİ" İDDİASI

Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.

Türkiye'de şu anda, emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.

TALİBAN'LA GÖRÜŞME

Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız.

