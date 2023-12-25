Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Utanmadan bölücü örgütün uzantılarının yanında konumlanıyor

Son dakika: Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geçerek ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyorum. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Milletimizin şahsiyetini İstiklal Marşı gibi abide bir yapıyla edebileştiren, Safahat'i ile sadece milletimizin değil, bütün insanlığımızın tercüman olan Mehmet Akif'i doğumun 150'inci Hak'ka yürüyüşünün 87. yılında rahmetle yad ediyorum. Akif'in 63 yıllık çileli hayatının çoğu mücadeleyle geçti. Merhum Akif, duruşuyla ve örnek ahlakıyla İstiklal şairi sıfatını ziyadesiyle hakeden abidevi bir şahsiyettir. Mehmet Akif sadece eserleriyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır.

Daha sonraları Akif'e vefasızlık, hürmetsizlik yapılsa da onun İstiklal Harbimizdeki yeri her tartışmanın ötesindedir. Uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'a geçirmek zorunda kalan Mehmet Akif buna rağmen milletine ve ülkesine asla küsmemiştir.

Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz.

Türk Milleti olarak esaret altında, yabancı bir gücün altında yaşayamayacağımızı defalarca gösterdik. Bunu 15 Temmuz gecesi çıplak ellerimizle ölüm kusan silahlara meydan okuyarak gösterdik. Bunu FETÖ'den DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı yürüttüğümüz çok yönlü mücadele ile gösterdik.

"İSTİKBALİMİZE SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Şundan herkes emin olsun istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bedel ödesek de öz yurdumuzda hür ve özgür biçimde yaşama irademizden vazgeçmeyeceğiz. Son günlerde bu iradenin içeride ve dışarıda test edildiğini görüyoruz. Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çeşitli provokasyonlar yaşanıyor. 5. kol faaliyetlerini terör saldırılarının devamı olarak değerlendiriyoruz.

"TÜRKİYE ORTAK VATANIMIZDIR"

Hepimizin yüreğini dağlayan saldırılardan sonra milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan provokasyonlar yapılıyor. İç kaleyi sarsmayı, bizi içeriden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz. Siz gençlerimizden daha soğuk kanlı hareket etmenizi bekliyorum. Türkiye bizim ortak vatanımızdır. Türkiye bizim ortak çatımız ortak yuvamızdır. Hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. 85 milyon olarak hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Bu topraklar üzerinde bin yıldır yan yana yaşayan kanı kanına karışmış insanlar olarak hepimiz biriz. Genç kardeşlerimize sesleniyorum. Acımız ve öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun bu çizgimizin kaybolmasına asla müsaade etmeyin.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTISI GİBİ DAVRANANLARI MUHATAP ALMIYORUZ"

Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Elinizi vicdanınıza koyun ve şu tabloyu lütfen objektif olarak değerlendirin. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama 'Atatürk'ün partisiyiz' diyen CHP gidiyor utanmadan, sıkılmadan bölücü örgütün uzantılarının yanında konumlanıyor.

Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız.

Düne kadar Hamas'a terör örgütü iftirası atanların bugün bölücü terör örgütü PKK'nın adını zikretmemek için kırk dereden su getirmeleri de kurnazlığın da, riyakarlığın da daniskasıdır.

CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü.







