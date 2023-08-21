SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.30'da başlayan Kabine toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü. Gözlerin çevrildiği kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

KKTC'DE BM ASKERLERİ İLE YOL GERİLİMİ

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Rum kesiminin hak hukuk tanımaz tavrıyla Türk kardeşlerimizi baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Türkiye Ağustos ayını yüksek hava sıcaklıklarıyla geçiriyor. Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meseleyi ortaya koyması açısından önemlidir. İklim değişikliği suretiyle sadece uzmanların tartıştığı mesele olmaktan çıkmış günlük hayatımızın parçası haline gelmiştir. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde atılan uluslararası adımların tamamında yer aldık taraf oldu. Yükümlülüklerimizi yerine getirdik getiriyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda barajların inşaatlarını durdurmak için yürütülen kampanyaların gerisindeki sinsi niyetleri daha iyi anlıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum.

"OTOMOTİV FİYATLARINDAKİ BALON SÖNMEYE BAŞLADI"

Ülkemizi ve vatandaşlarımızı bunaltan bir diğer husus da ekonomik sıkıntılardır. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi saldırıya kumpasa güvenlik tehdidine ekonomik tuzaklar da eşlik etmiştir. 2019'dan itibaren tuzaklara ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varmıştır. Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de ekonomimizle ilgili yine aynı senaryolar devreye alınmıştır. Yalan ve yanlış haberlerle panik oluşturmaya kadar nice oyunlar oynanmıştır.

Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin. Türkiye ekonomisine sadece faiz-kur penceresinden bakanlar yakında yanıldıklarını anlayacaktır. Son aylarda rezervlerdeki iyileşme, risk puanında düşüş, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor. Alınan önlemlerle otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Fahiş fiyatların olduğu diğer sektörlerde de alınan önlemlerin etkilerini yakında göreceğiz.

"YAŞANAN HER SIKINTININ FARKINDAYIZ"

Bugünkü toplantımızda ilave adımları da değerlendirdik. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini istiyoruz. Yaşanan her sıkıntının farkındayız, dillendirilen her serzenişi duyuyoruz.Merkez Bankası'ndaki rezervler 11 Ağustos itibariyle 116 milyar doların üzerine çıkmıştır.

"HAK SAHİPLERİNE EVLERİNİ TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Bugünkü toplantımızda önemli kararlar aldık. Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programların süresini 9 ay uzattık. Çadırlarda kalan vatandaşların tamamının konteynerlere geçişini sağladık. Ekim Kasım ayından itibaren hak sahiplerine evlerini teslim etmeye başlayacağız. İstihdamı canlandıracak tedbirleri yakında duyuracağız. Hem ekonomideki zorlukların hem hayat pahalılığının hem de depremlerin yol açtığı sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Afetzedelerimizle birlikte 85 milyonun tamamından gönüllerini ferah tutmalarını istirham ediyorum.



