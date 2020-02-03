Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesinde havalimanında önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

(Esad rejiminin İdlib'deki saldırısı) Hain saldırıdaki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Alçak saldırıyla bizi sınayanlar hata yaptıklarını anlayacak.

'Yeni operasyon olacak mı?' sorusu...

Operasyon bitmiş değil. Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.

