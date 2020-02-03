HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika! İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 07:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker, 1 sivil personelin şehit olduğunu açıkladı. Hain saldırı sonrası İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'dan peş peşe çok sert tepkiler geldi. TSK'nın, rejim hedeflerini Fırtına obüsleri ile vurma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının yaptığı saldırıda şehit sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020
tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya
yükselmiştir.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB, ilk yaptığı açıklamada saldırıda 4 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklamaSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki hain saldırı sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi

ALTUN: KALLEŞ SALDIRININ HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırıda 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla İdlib mutabakatının rejim tarafından bir kere daha ihlal edildiğini, rejimin bunun karşılığını daha sert şekilde göreceğini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk askerine rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırının cevabının verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirtti.

Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
İstanbul'da trafik yoğunluğuİstanbul'da trafik yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib MSB şehit

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 121 yorum
Olan Askerimize oluyor , Suriyeliler kendi ülkesini savunmuyorken iktidar suriyede Askerlerimizi bu maymunlara feda ediyor. ALLAH ASKERLERİMİZİN ORDA ŞEHİT DÜŞMESİNİN MÜSEEBİBİ OLAN HERKESİN CEZASINI TEZ ZAMANDA VERSİN. YETER ARTIK
belli belli ne kadar tedbir aldiginiz
Mekanlarınız cennet olsun,yaralılarımıza en güzel en hızlı şifalar diliyorum.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya bağlantılı suç çetesine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Adalar'a vapur seferi 24 saate çıkarıldı

İstanbul'da Adalar'a vapur seferi 24 saate çıkarıldı

Uyuşturucu ticareti yapan sevgililer evlerinde basıldı

Sevgililer evlerinde basıldı

Son dakika Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Son dakika: Bahçeli'den İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Avcılar'da restorana kılıç, satır ve bıçaklı baskın!

Yer: İstanbul! Kılıç, satır ve bıçakla bastılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.