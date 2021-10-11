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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

11.10.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge için tarih vererek öğretmenleri de kapsayacağını açıkladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge açıklamasına yanıt vererek "Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, yaparız." diye konuştu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devletimiz birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarımıza sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz. Aşılamada vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan devam ediyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her konudaki gayretlerini sürdürüyor.

(Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımız eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek, hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Biz eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garantiye almanın derdindeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA 3600 EK GÖSTERGE YANITI

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. 'Bu sözü ben verdim' diyor ana muhalefetin başındaki zat. Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur.

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ÖĞRENCİLERE MÜJDE AÇIKLAMASI

Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. 2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecektir. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"24 SAAT AÇIK OLACAK"

Özel eğitim merkezleriyle ilgili de 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilerimize söz verdim. Külliyemizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale getireceğiz. 24 saat burada öğrencilerimiz her türlü imkandan istifade edecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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