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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

06.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız.

Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz.

Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz.

(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk.

AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda bir milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık.

"SALGIN SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir.

Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla çelme takmaya çalışmaktadır.

Sadece salgın döneminde ortaya çıkan tablo bile ülkemizin son 18 yılda nereden nereye geldiğini göstermeye kafidir.

Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum.

(İslam düşmanlığı) Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor.

Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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