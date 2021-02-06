Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız.

Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz.

Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz.

(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk.

AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda bir milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık.

"SALGIN SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir.