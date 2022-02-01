Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş tepkisi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında katıldığı gençlik buluşması programının görüntüleri yayınlandı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Sedef Kabaş'la ilgili açıklamalarda da bulundu.

SEDEF KABAŞ TEPKİSİ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kimi zaman eserlerimize ve hizmetlerimize karşı sergiledikleri çirkin yaklaşımlarla bunu yapıyorlar. Kimi zaman insanlarımızın hak ve özgürlüklerine olan, nefretlerini göstererek yine yapıyorlar. Kimi zaman nasırlaşmış kalplerinin, köhneleşmiş zihinlerinin, zehir saçan dillerinin ürünü hakaretleri ile bunu yapıyorlar.

"KENDİLERİNE SÖYLENSE DÜNYAYI BİRBİRİNE KATARLAR"

İşte geçtiğimiz günlerde tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı, bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kar bırakmadı, gerekeni yerine getirdi. Fakat asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti zihniyeti artığı kimi siyasetçilerin hala çıkıp 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla yapılan alçaklığı savunmaya kalkmasıdır. Halbuki bize yapılan hakaret, kendilerine söylense dünyayı birbirine katarlar."

"BUNU BİLE YAPMAKTAN BUNLAR ACİZ"

İstanbul'daki hizmetlerle ilgili konuşarak Metrobüsün de kendi dönemlerinde yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil. Halbuki metrobüs olayı zor bir şey değil. Onun için ayrı bir hattı inşa ediyorsunuz. Bu hatta da lastikli sistem getiriyorsunuz. Çünkü metrobüs dediğimiz olay da malum tamamen lastikli sistem. Körük ve lastik, bunlar var, ya bunu bile yapmaktan bunlar aciz.

"BUNA BİLE FIRSAT VERMEDİLER"

Mesela Sancaktepe'de tünel açıldı. Bir de baktık bu gitmiş tünelleri kapatıyor. Halbuki bu tüneller, dolayısıyla o da adeta metrodur. Bu metro. Üsküdar'dan oraya kadar insanları rahatlatacaktı ama buna bile maalesef fırsat vermediler ve Sancaktepe'de yaşayan insanlar, benim vatandaşlarım bunun acısını çekti ve çekiyor ve hala orayı kapatmanın gayreti içinde. Bunların böyle bir aşkı yok, böyle bir heyecanı yok. Binali Bey de o dönemde ulaştırmaya bakıyordu Marmaray'ı bize zindan ettiler. Mahkemelerle uğraştırdılar bizi ve buna rağmen 5 yılda biz Marmaray'ı bitirdik. Bunlara kalsa böyle bir şey zaten yapamazlar. Nereden denizin altından işte Marmaray."

