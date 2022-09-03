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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çok sert tepki! "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

03.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KARADENİZ'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın son günlerdeki provokasyonlarına sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yunanistan ileri giderse bedeli ağır olur, İzmir'i unutma" şeklinde konuştu. Vakti geldiğinde gereğinin yapılacağını net bir dille ifade eden Erdoğan, Yunanistan'ın adaları işgal etmesinin Türkiye'yi bağlamadığını belirterek, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çok sert tepki! "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'e katıldı. Çarşamba Havalimanı'ndaki festivalde konuşma yapan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'dan "harp tarihini değiştirecek hamle" olarak bahseden Erdoğan, Türkiye ekonomisiyle ilgili ise, "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu. Yunanistan'ın son günlerdeki provokasyonlarına sert bir dille yanıt veren Erdoğan, "İzmir'i unutma. İleri giderlerse bedeli ağır" şeklinde konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemize böylesine iftihar verici markayı kazandıran T3 Vakfı ile yol yürüyen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl 5'incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır.

"O GÖRÜŞMEDEN SONRA ADIM ATTILAR"

Atalarımızın "Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner" diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush, ABD'nin başkanıydı. Ziyarete gittim. "Hani bize İHA verecektiniz" dedim, "Ne oldu İHA'lar. Terörle mücadele ediyoruz." dedim. Rice'ı çağırdı, "Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi. Süratle İHA'ları vereceksiniz" dedi. 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Bu görüşmeden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar Abimiz çocuklarıyla beraber adımı attı, Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar.

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"HARP TARİHİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE"

Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan KIZILELMA insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir.

"ÇILGIN TÜRKLER BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Demokratik reformlarla siyasi altyapımızı, kurumsal altyapımızı güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümede ısrar ediyoruz. Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede 2. sırada. Böyle bir gidişimiz var. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

(Yunanistan'ın provokasyonları) Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.

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