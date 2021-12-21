HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Teoman Duralı'nın ismi oraya verilecek... (Teoman Duralı kimdir?)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Teoman Duralı'nın ismi oraya verilecek... (Teoman Duralı kimdir?)

21.12.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, 7 Aralık'ta hayatını kaybeden filozof ve akademisyen Teoman Duralı'nın adının, Zonguldak Filyos bölgesindeki kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu yere verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca, "2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Teoman Duralı'nın ismi oraya verilecek... (Teoman Duralı kimdir?)

Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teroman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

İdil Biret'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.

20211221_2_51402088_71813609_Web

Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav'dır.

Sahaflar çarşısı deyince ben Beyaz Sarayı özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Orada bir İsmail ağabeyimiz vardı. Kitapları orada arardık, İsmail ağabey çayı demlerdi, kitabımızı okur, çayımızı içerdik. Allah rahmet eylesin.

Kültür ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi de o kadar yönlendirebilir, yönetebilirsiniz. Teknolojinin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar insanın gönlünden süzülerek gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Medeniyetimizi yükseltmek istiyorsak bakacağımız alan kültür ve sanattır.

2053 HEDEFLERİ

2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini de açıkladı.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.

TEOMAN DURALI KİMDİR?

7 Şubat 1947'de Zonguldak'ta doğan Şaban Teoman Duralı, Türk filozof, mütefekkir ve akademisyendir. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi vardır. Duralı, 6 Aralık 2021'de kanser nedeniyle hayatını kaybetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam gidiyorlar" diyerek duyurduBakan Çavuşoğlu, "Bu akşam gidiyorlar" diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.