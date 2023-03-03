Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu! Afet Yönetimi Politikalar Kurulu kurulacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İlk yapacağımız işlerden biri de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu eklemek olacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.

Geçmişte mesafe kat etmekte zorlandığımız sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizle alay edenlerin olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları yerle bir etti.

Aynı anda pek çok riskle mücadele etmek mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bütün risklerle mücadele etmemiz şarttır.

Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmalarımız yapacağız. İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacak.

'YENİ VE FARKLI BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

Keşke müsibetleri yaşamadan bu çalışmaları arzu ettiğimiz etkinliğe kavuşturabilsek. Önümüze çıkartılan engeller bile bu dersin öyle kolay çıkartılamadığını gösteriyor. Çok çile çektik. Zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza ne olur bize yardımcı olun. Bakın kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz. Bir an önce sağlam olmayan şu binaları boşaltın ki biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar hepsini yapalım. Güzel binalar inşa ederek sizleri buralara taşıyalım. Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz.

Ülkemizin genelinde atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri ele alınmak suretiyle bir adım atalım.



