HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu! Afet Yönetimi Politikalar Kurulu kurulacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu! Afet Yönetimi Politikalar Kurulu kurulacak

03.03.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu. Erdoğan depremle ilgili açıklamalarda bulunurken, "İlk yapacağımız işlerden biri de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu eklemek olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu! Afet Yönetimi Politikalar Kurulu kurulacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İlk yapacağımız işlerden biri de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu eklemek olacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.

Geçmişte mesafe kat etmekte zorlandığımız sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizle alay edenlerin olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları yerle bir etti.

Aynı anda pek çok riskle mücadele etmek mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bütün risklerle mücadele etmemiz şarttır.

Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmalarımız yapacağız. İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacak.

'YENİ VE FARKLI BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

Keşke müsibetleri yaşamadan bu çalışmaları arzu ettiğimiz etkinliğe kavuşturabilsek. Önümüze çıkartılan engeller bile bu dersin öyle kolay çıkartılamadığını gösteriyor. Çok çile çektik. Zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza ne olur bize yardımcı olun. Bakın kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz. Bir an önce sağlam olmayan şu binaları boşaltın ki biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar hepsini yapalım. Güzel binalar inşa ederek sizleri buralara taşıyalım. Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz.

Ülkemizin genelinde atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri ele alınmak suretiyle bir adım atalım.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden sağ olarak kurtarılmıştı, günlerdir haber alınamıyordu! Kahreden gerçek ortaya çıktıDepremden sağ olarak kurtarılmıştı, günlerdir haber alınamıyordu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'
Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."

Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.