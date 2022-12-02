Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı! 'Hayalini hayata geçiriyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Rüzgarı başka yerden alarak esenlere bakmayın. Hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Milletler, dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Bazı dönemlerde üzeri küllense de, bu vasıfları üzerinde barındıran bir millet, beklenen şahlanışı gerçekleştirir.

Her ne kadar birileri karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerine tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kült katmanı katmak isteseler de Allah'ın izniyle başaramayacaklardır. Son 10 yılda yaşadığımız her hadise bize milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar göstermiştir. Daha asırlar boyunca üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Necip Fazıl ödüllerinin ilim ve kültürümüz açısından bir Türkiye klasiğine dönüşmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyor, kendilerine bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Medeniyetimizin yeniden yükselişi yolunda maziden atiye köprüler kurarak üstat gibi fikir çilesi çekerek, üreterek eser ortaya koyan herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Üstat Necip Fazıl, edebiyatın her sahasında verdiği eserlerle yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir. Bizler de ondan aldığımız ilhamla bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken, üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizin, insanı insan yapan değerler konusundaki hassasiyetini gördükçe geleceğimize olan güvenimiz artıyor.

