HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı! 'Hayalini hayata geçiriyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı! 'Hayalini hayata geçiriyoruz'

02.12.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken, üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı! 'Hayalini hayata geçiriyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Rüzgarı başka yerden alarak esenlere bakmayın. Hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Milletler, dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Bazı dönemlerde üzeri küllense de, bu vasıfları üzerinde barındıran bir millet, beklenen şahlanışı gerçekleştirir.

Screenshot_4

Her ne kadar birileri karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerine tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kült katmanı katmak isteseler de Allah'ın izniyle başaramayacaklardır. Son 10 yılda yaşadığımız her hadise bize milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar göstermiştir. Daha asırlar boyunca üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Necip Fazıl ödüllerinin ilim ve kültürümüz açısından bir Türkiye klasiğine dönüşmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyor, kendilerine bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Screenshot_5

Medeniyetimizin yeniden yükselişi yolunda maziden atiye köprüler kurarak üstat gibi fikir çilesi çekerek, üreterek eser ortaya koyan herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Üstat Necip Fazıl, edebiyatın her sahasında verdiği eserlerle yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir. Bizler de ondan aldığımız ilhamla bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken, üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizin, insanı insan yapan değerler konusundaki hassasiyetini gördükçe geleceğimize olan güvenimiz artıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rishi Sunak ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Rishi Sunak ile telefonda görüştü
Yeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandıYeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandı
Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.