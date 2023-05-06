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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de duyurdu: Bağ-Kur’luların şartları SGK’ya eşitlendi! 7200 prim günü erken emeklilik ile Aile ve Gençlik Bankası…

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de duyurdu: Bağ-Kur’luların şartları SGK’ya eşitlendi! 7200 prim günü erken emeklilik ile Aile ve Gençlik Bankası…

06.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan açıklamasında mitinge rekor katılım olduğunu belirterek 135 bin kişinin alanda olduğunu söyledi. Kayseri'de yeni bir müjde daha veren Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, küçük esnafa erken emeklilik müjdesi de verdi. Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e indi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de duyurdu: Bağ-Kur’luların şartları SGK’ya eşitlendi! 7200 prim günü erken emeklilik ile Aile ve Gençlik Bankası…

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyleyen Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının 7 bin 200'e indiğini açıkladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

AA-20230506-31062653-31062652-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_PARTISININ_KAYSERI_MITINGINDE_KONUSTU

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapan Kayseri'ye teşekkür ediyorum. 50 bini aşkın insanımız toprağa vermiş olsak da devlet ve millet el ele yaraları sarıyoruz.

Deprem bölgesinde 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630.

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REKOR KATILIM

2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz'da vatanımızı beraber savunduk.

Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç bu meydan bir rekor kırdı. Şu anda 135 bin kişi bu alanda. 14 Mayıs'ta da bu cevabı verecek miyiz?

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IMF ÇIKIŞI

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. 2013'de IMF'yi bir daha buraya uğramamak üzere gönderdik. BUnlar otellerde IMF ile görüştüler. 2013'den beri bir kuruş almadık. Ne oldu? Ne kaybettik?

2002'den beri nasıl sandıktan önce işimizi bitirdiysek, 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız. Çalınmadık kapı, gidilmedik kişi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden fethedecek olan da hanımlar. Ben size inanıyorum.

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BAY BAY KEMAL NE YAPTI?

20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Bugün görenlerin hayranlık duyduğu eserlere sahibiz. CHP'li kardeşlerimize sormak lazım: Bu Bay Bay Kemal ne yaptı? TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bay Bay Kemal'in Katarlılara sattılar dediği fabrikada üretime devam ediyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hafta başında Kaan'ı hangardan çıkardık. Nükleer güce sahip ülkeler sınıfına yükseldik. Karadeniz gazını evlere kadar getirdik. Bu ay doğalgaz ücretsiz. Bir sene boyunca da 25 metreküp ücretsiz olacak.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI GELİYOR

Yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin bir miktarını rezerv edeceğiz. Aile kurumunu güçlendireceğiz. Ev hanımlarını emekli edeceğiz. Gençlerimizin evlilik adımlarında yanlarında olacağız.

Cudi Gabar’dan da müjdeli bir haber aldık. Günlük 100 bin varil kapasiteli bir petrol rezervine ulaştık. Gabar’daki petrolümüz de Kayseri’nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında işte bu kalitedir. Gerçekten çok iyi ülkemizin günlük ihtiyacının 10’da birini karşılayacak.

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KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak.

Bizim sözümüz Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez. Sen bu zamana kadar hangi sözünü tuttun? Sende dürüslük var mı? Hayatın yalan, hayatın. Biz söz verince onu hayata geçiririz. Son 21 yılda yaptıklarımız önümüzdeki 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Karşımızdakilerin ise böyle bir derdi yok.

AA-20230506-31062653-31062649-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_PARTISININ_KAYSERI_MITINGINDE_KONUSTU

LGBT VE DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Yanındakilerden de bunlara bir itiraz yok. Ama LGBT, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın semtine uğrayamaz.

Bay Bay Kemal 'Selo'ya özgürlük' diyor. Biz iş başında olduğumuz sürece siz Selo'yu Melo'yu çıkartamazsınız. Milletimiz buna müsaade etmez.

Meral Hanım niye susuyorsun? Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına anlaşıldığını niçin açıklamıyorsun?

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17-25 ARALIK ÇIKIŞI

Bay Bay Kemal çıkmış 17-25 aralık sürecindeki her şey montaj diyor. Madem bunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldu? Seni buna kim zorladı? 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeni senden kimler istedi? Şayet gerçekten helalleşme istiyorsa önce buradan başlamalı.

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Kayseri Recep Tayyip Erdoğan

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