Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi! 'Korkak, pısırık, zavallı'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında 2023 seçimlerine değinerek "Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir" sözlerini kullandı. Muhalefete eleştirilerini yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Ülkeye eser ve hizmet vermeye değil, kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Kavgam var" sözlerine ise Erdoğan çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu için "Zavallı, korkak, pısırık" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, "Biz bu görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Muhacir kardeşlerimize ensar muamelesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"2023 SEÇİMLERİ AK PARTİ DÖNEMİNİN KAZANIMLARININ BİR MUHASEBESİ OLACAK"
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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- seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Elbette her seçim önemlidir, tarihidir. İnşallah 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti dönemlerindeki kazanımların bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuz olarak siyasi tarihe nakşedilecektir.
- Vesayet düzeniyle ve darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tartışmasız şekilde ortaya koyduk.
"KILIÇDAROĞLU MUHALEFET ADINA YENİ, DAHA İDDİALI BİR HEDEF ORTAYA KOYDU"
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Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Muhalefet tarafının yavrularıyla beraber ülkemize tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmektir.
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Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Ülkeye eser ve hizmet vermeye değil, kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın bizimle, partimizle, hükümetle ilgili eleştirilerine bakıyor, gerektiğinde hake ttiği cevabı veriyoruz. Ancak bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış.
- Dün "Tayyip Erdoğan sığınmacılar meselesini BM'de hiç gündeme getirdi mi" diye soruyor. Eline, diline dursun. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Avrupa ülkeleri ile bu konuda yüzlerce belki binlerce görüşme yaptığımızdan bize verilip de tutulmayan sözleri yüzlerine vurduğumuzdan muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki… Bu zat allah aşkına ne bilir ki.
"SENDE ÖYLE BİR YÜREK YOK"
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‘Kavga etmeye geliyorum’ bu sözü ve bununla bağlantılı olarak dile getirdiği ‘ya bana katılın ya önümden çekilin’ meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga elbette vardır. Bizim siyasi hayatımız hep bununla geçti. Ülkemizi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettik. Milli emaneti korumak için canımız pahasına bir mücadele ortaya koyduk . Bu FETÖ’cüler bizi kaldığımız yeri gelip bombalamadılar mı? Korumalarımızı şehit etmediler mi? Biz Atatürk Havalimanı’na geldiğimizde on binler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ’cülerin desteği ile çıkıp oradan Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Hatırlıyorsunuz o günleri…
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Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Ve daha sonra da diyor ki utanmadan, 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' Orada on binler neyi bekliyor? Sende öyle bir yürek, öyle bir ciğer yok. Sen de öyle bir cesaret hayatta olmadı ki. Bu 'Yeri geldi vesayet odakları ile yeri geldi terör örgütleri ile kavga ettik' diyor. Biz ettik biz. Sen edemezsin. CHP'nin zihniyetine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görülüyor. Bunlar milletle kavga etmeye geliyor.
- Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı, kazıdık kazımaya devam ediyor muyuz, ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen başta Amerika olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu her şeyi Türkiye’nin içindeki teröristlere gönderdiler, onun da mücadelesini verdik. Bu teröristler ile mücadeleyi nerede kiminle yapıyorsunuz, biz sizinle NATO’da beraber değil miyiz? NATO’da beraber olduğunuz Türkiye’ye tehlike olanlara dirsek gösterdiniz mi? Tabi bunların sözlerine güven olmaz. Bunlar bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar ve ne yazık ki hiçbirine güven olmaz. Biz bildiğimiz yoldan sapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.
SURİYELİ SIĞINMACILAR... "BİZ GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE GERİ GÖNDEREMEYECEKSİNİZ"
- Biz bu görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Muhacir kardeşlerimize ensar muamelesi yapıyoruz.
FİYAT ARTIŞLARI: "BİRKAÇ AYAKLI BİR EKONOMİ PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ"
- Finansal sorunlar günlük hayatın her alanında fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik Türkiye küresel tabloya ilave olarak döviz kuru üzerinden maruz kaldığı saldırılarla mücadele etmektedir. Biz bu güne kadar başaramadığımız işlere kılıf uydurmadık. Hayat pahalılığının farkındayız. Buna karşı birkaç ayaklı bir program yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk ayağı ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan vazgeçmemektir. İkinci ayağı istihdama öncelik vermektir. Üçüncü olarak da bir yandan fiyat artışlarını kontrol altına almak, diğer yandan gelirleri yükseltmektir. Türkiye kimi ülkeler gibi zahmetsiz kazanç sağlayabilen, sömürge geçmişinin ürünü zenginliklerini harcayabilen bir ülke değildir. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.