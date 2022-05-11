Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi! 'Korkak, pısırık, zavallı'

‘Kavga etmeye geliyorum’ bu sözü ve bununla bağlantılı olarak dile getirdiği ‘ya bana katılın ya önümden çekilin’ meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga elbette vardır. Bizim siyasi hayatımız hep bununla geçti. Ülkemizi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettik. Milli emaneti korumak için canımız pahasına bir mücadele ortaya koyduk . Bu FETÖ’cüler bizi kaldığımız yeri gelip bombalamadılar mı? Korumalarımızı şehit etmediler mi? Biz Atatürk Havalimanı’na geldiğimizde on binler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ’cülerin desteği ile çıkıp oradan Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Hatırlıyorsunuz o günleri…

Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Ve daha sonra da diyor ki utanmadan, 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' Orada on binler neyi bekliyor? Sende öyle bir yürek, öyle bir ciğer yok. Sen de öyle bir cesaret hayatta olmadı ki. Bu 'Yeri geldi vesayet odakları ile yeri geldi terör örgütleri ile kavga ettik' diyor. Biz ettik biz. Sen edemezsin. CHP'nin zihniyetine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görülüyor. Bunlar milletle kavga etmeye geliyor.