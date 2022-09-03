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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

03.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşması ele alındığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika: Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüklerini bildirdi.,

GORBAÇOV İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gorbaçov'un ölümü nedenle taziye dileklerini iletti.

5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

TAHIL ANLAŞMASI DA KONUŞULDU

Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefi teyit edildi.

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Görüşmede, Ukrayna'daki duruma da değinildi. Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. 22 Temmuz'da İstanbul'da Erdoğan'ın arabuluculuğunda imzalanan "tahıl anlaşmasının" uygulanma süreci değerlendirildi.


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