Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi: Hangi ifadelerle değerlendireceğimi bilemiyorum

Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Devlet Dostluk Nişanı'nı takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim, şu anda bilemiyorum. Bu benim için farklı bir sürpriz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.