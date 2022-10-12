Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi: Hangi ifadelerle değerlendireceğimi bilemiyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren liderler ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Devlet Dostluk Nişanı'na konuşmasında yer ayırırken "Hangi ifadelerle değerlendireyim, şu an bilemiyorum" diye konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisi yaptık.
Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Devlet Dostluk Nişanı'nı takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim, şu anda bilemiyorum. Bu benim için farklı bir sürpriz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.
Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.