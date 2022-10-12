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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi: Hangi ifadelerle değerlendireceğimi bilemiyorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi: Hangi ifadelerle değerlendireceğimi bilemiyorum

12.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıdaki konuşmasında "Çok ciddi bir sürprizle karşılaştık" diyerek Tokayev'in kendisine takdim ettiği nişanı açıkladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi: Hangi ifadelerle değerlendireceğimi bilemiyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren liderler ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Devlet Dostluk Nişanı'na konuşmasında yer ayırırken "Hangi ifadelerle değerlendireyim, şu an bilemiyorum" diye konuştu.

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"BENİM İÇİN FARKLI BİR SÜRPRİZ OLDU"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisi yaptık.

  • Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Devlet Dostluk Nişanı'nı takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim, şu anda bilemiyorum. Bu benim için farklı bir sürpriz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

  • Kazakistan'la işbirliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı, burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk.

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'10 MİLYAR DOLARLIK HEDEF' VURGUSU

  • Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

  • Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

  • Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz 3'lü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz.

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