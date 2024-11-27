Son dakika | DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebi: Dilekçe Adalet Bakanlığında değerlendirmede! Bakan Tunç'tan açıklama var

Son dakika haberi: DEM Parti'nin Abdullah Öcalan başvurusu Adalet Bakanlığına ulaştı. Dilekçenin akıbetiyle ilgili Bakan Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

DEM PARTİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Bakan Tunç, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme dilekçesinin değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.

"TERÖR SUÇLUSU OLDUĞU İÇİN..."

Tunç, Abdullah Öcalan terör suçlusu olduğu için görüşmenin Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç ayrıca Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren, andan itibaren, sürekli yargıya yönelik soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de bakanlığımıza yönelik, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez."

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ: DEM PARTİ'YLE İMRALI YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır