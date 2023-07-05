SON DAKİKA DEPREM haberleri: 5 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 5 Temmuz 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (5 TEMMUZ 2023)

2023.07.05 05:31:28 38.0005 36.6887 18.0 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 05:19:01 38.4475 37.2702 5.3 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 05:09:41 37.4762 37.1512 4.0 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 04:54:05 37.8672 36.6138 5.2 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 04:43:31 38.0727 36.4663 5.0 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 04:28:09 37.8903 36.5962 6.2 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 03:21:05 37.6200 36.1528 5.0 -.- 2.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.07.05 03:14:28 40.4200 27.3177 5.2 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.07.05 02:46:58 38.4887 37.5615 4.8 -.- 1.3 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.05 02:39:29 38.1827 37.2463 10.3 -.- 1.6 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 02:33:54 38.4913 39.2108 11.5 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2023.07.05 02:29:14 36.5268 27.8525 2.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.05 02:25:31 38.7965 43.5228 5.0 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2023.07.05 02:11:03 38.1263 37.3652 10.7 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 01:41:53 36.3357 28.3845 38.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.05 00:51:42 38.0538 37.3657 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.05 00:33:42 38.3158 37.7975 8.8 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.05 00:02:53 38.2137 36.9535 9.5 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

