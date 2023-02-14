Son dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçti. 9. günde de enkaz altından kurtarılan vatandaşlar sevinç yaşatırken diğer yandan bilanço giderek ağırlaşıyor.

32 BİNE DAYANDI

AFAD'dan alınan son bilgiye göre depremlerde toplam can kaybı 31 bin 974'e yükseldi. Ayrıca depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi. 195 bin 962 afetzede ise deprem bölgesinden diğer illere tahliye edildi.

KRİTİK KARARLAR PEŞ PEŞE ALINDI

Günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen deprem beraberinde birçok kararı getirdi. Depremin etkilendiği 10 ilde OHAL ilan edildi, eğitime 1 Mart'a dek ara verildi. Üniversitelerin ise uzaktan eğitimle devam etmesi yönünde karar kılındı. Deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki askerin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere hane başına 10 bin TL'lik yardım yapılacağını açıkladı.



