HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi

Son dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi

14.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 9. gününde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 10 ilde etkili olan depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi.

Son dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçti. 9. günde de enkaz altından kurtarılan vatandaşlar sevinç yaşatırken diğer yandan bilanço giderek ağırlaşıyor.

gece-ailece-geldikleri-dairede-depreme-yakalanip-enkaz-altinda-kaldilar_8894_dhaphoto6

32 BİNE DAYANDI

AFAD'dan alınan son bilgiye göre depremlerde toplam can kaybı 31 bin 974'e yükseldi. Ayrıca depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi. 195 bin 962 afetzede ise deprem bölgesinden diğer illere tahliye edildi.

kahramanmaras-merkezli-7.4-buyuklugunde-deprem-5-bolge-sallandi-cok-sayida-ilde-yikim-var-4-_7111_dhaphoto14

KRİTİK KARARLAR PEŞ PEŞE ALINDI

Günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen deprem beraberinde birçok kararı getirdi. Depremin etkilendiği 10 ilde OHAL ilan edildi, eğitime 1 Mart'a dek ara verildi. Üniversitelerin ise uzaktan eğitimle devam etmesi yönünde karar kılındı. Deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki askerin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere hane başına 10 bin TL'lik yardım yapılacağını açıkladı.

ogluna-misafirlige-gitti-depremde-enkaz-altinda-kaldi_2108_dhaphoto1

thumbs_b_c_8a588032ce62666f12457710dca3c967

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
198 saat! Yaşama neyle tutunduğunu anlattı198 saat! Yaşama neyle tutunduğunu anlattı
Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"
Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.