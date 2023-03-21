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Son dakika: Depremde çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

21.03.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ve yaklaşık 1000 kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Depremde çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MÜTEAHHİT DE TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti. (AA)

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deprem rönesans

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