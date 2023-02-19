HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Depremlerde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi! AFAD Başkanı Sezer duyurdu

Son dakika: Depremlerde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi! AFAD Başkanı Sezer duyurdu

19.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu. Sezer ayrıca Hatay ve Kahramanmaraş dışındaki illerde arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Son dakika: Depremlerde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi! AFAD Başkanı Sezer duyurdu

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde son duruma dair açıklamalar yaptı. Sezer, depremin acı bilançosunda 14. gündeki tabloyu da duyurdu.

Başlıksız-12

"KAHRAMANMARAŞ VE HATAY DIŞINDA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Sezer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu akşam itibarıyla çalışmaların süreci 10'lu rakamlara düşeceği noktasında bildirimler var. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle arama-kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

  • Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi.

  • 10 bin TL'lik destekte 800 binli rakamlara ulaşmış durumdayız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki bakanlıktan deprem bölgesi için genelge!İki bakanlıktan deprem bölgesi için genelge!
13. günde gelen mucize haberleri13. günde gelen mucize haberleri
'Asrın felaketi'nde can kaybı sayısı arttı! 'Asrın felaketi'nde can kaybı sayısı arttı!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Dünya artık eski Dünya değil! Uydu görüntülerine inanılmaz detay

Dünya artık eski Dünya değil! Uydu görüntülerine inanılmaz detay

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.