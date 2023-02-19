Son dakika: Depremlerde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi! AFAD Başkanı Sezer duyurdu

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde son duruma dair açıklamalar yaptı. Sezer, depremin acı bilançosunda 14. gündeki tabloyu da duyurdu.
Sezer'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu akşam itibarıyla çalışmaların süreci 10'lu rakamlara düşeceği noktasında bildirimler var. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle arama-kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.
Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi.