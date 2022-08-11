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  4. SON DAKİKA | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı (2022-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI)

SON DAKİKA | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı (2022-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI)

11.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2022-DGS sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenilebilecek. İşte son dakika DGS haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı (2022-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI)

Son dakika: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Haberi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanıyor.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda yer alıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

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