Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütünden 3. doz için 60 yaş üstüne Sinovac önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışma grubu özellikle yaşlı insanların yoğunlukta olduğu popülasyonlarda , 3. doz olarak Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşıların önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Aşı danışmanları müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

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