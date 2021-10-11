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  4. Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütünden 3. doz için 60 yaş üstüne Sinovac önerisi

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütünden 3. doz için 60 yaş üstüne Sinovac önerisi

11.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş ve üstü için 3. doz olarak Sinopharm ve Sinovac aşısını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışma grubu özellikle yaşlı insanların yoğunlukta olduğu popülasyonlarda , 3. doz olarak Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşıların önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Aşı danışmanları müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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