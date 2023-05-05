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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması! 'Artık acil sağlık durumu değil'

05.05.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs salgını artık uluslararası acil sağlık durumu değil." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de koronavirüs, ilk kez Mart 2020'de görülmüştü.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması! 'Artık acil sağlık durumu değil'

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, 6.9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının artık küresel bir acil sağlık durumu oluşturmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ MART 2020'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurmuş ve "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullanmıştı.

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